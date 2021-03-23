ختام ناجح لبطولة خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح مسابقات خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية والتي أقيمت بمركز دبي للبولينغ، بتنظيم لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية، وشهدت البطولة مستويات عالية، ومنافسة قوية، وفاز فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول بعد أن جمع لاعبوه 5113 نقطة، وقد مثّل الفريق كل من اللاعبين وليد خالد رضوان وعدنان علي معلمي وطارق شهاب مراد وأيمن سالم المقبالي وعلي حسن الجابر، أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق نادي العين لأصحاب الهمم بعد أن جمع لاعبوه 4534 نقطة، وقد مثّل الفريق كل من محمد خميس العيسائي ومطر علي الرميثي وناصر عبدالله الغيثي وسالم عبدالله المقبالي وأسامة صالح السطري، في حين استطاع نادي عجمان احتلال المركز الثالث، بعد أن جمع لاعبو الفريق 3250 نقطة، وقد مثّل الفريق كل من اللاعبين عبد العزيز رحمة الله ومصعب عبد الرحيم صالح وأحمد يوسف حسين وعيسى الحمادي وعبدالله بحري القبلان.

وتوجه عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم بالشكر إلى القيادة الرشيدة على كل ما تقدمه من جهود في جميع المجالات، وخصوصاً اهتمامها بلاعبينا الأبطال من ذوي الإعاقة السمعية.

كما أنه أشاد بالمستويات القوية التي قدمها اللاعبون والفرق المشاركة في البطولة، حيث شهدنا بطولة محلية بمستويات عالمية، معرباً عن أمله في تكرار مثل هذه البطولات لزيادة الاحتكاك والخبرة عند اللاعبين المحليين، وبالتالي تطوير مستويات أبطال الإمارات في هذه اللعبة، للخروج بمنتخب قادر على التمثيل الأمثل لدولة الإمارات العربية المتحدة بأهم البطولات العالمية.

ومن جهة أخرى شدد عبد أهلي على ضرورة رفع التحديات والعمل بروح الفريق، موضحاً أن الوصول إلى النتائج المطلوبة يحتاج إلى تعاون تام بين اللجنة ومختلف الأندية في الدولة، ليكون العمل الرياضي عملاً علمياً مدروساً ومخططاً له بكل عناية، مع الحرص على رعاية وصقل المواهب الشابة التي تعتبر مستقبل الرياضة الإماراتية وترتقي بها إلى أعلى المستويات.

وفي ختام كلمته أشار عبدالله خليل أهلي إلى أن مثل هذه البطولات ذات المستوى العالي، هي إحدى الطرق الرئيسية لتنفيذ مخططات لجنة الإمارات لرياضة الصم وتحقيق أهدافها، وأن اختيار لاعبي المنتخب سيكون من بين صفوة اللاعبين الذين يقدمون أعلى المستويات، ليتم بعد ذلك تأمين الاحتكاك اللازم لهم لرفع مستوياتهم إلى أعلى درجة ممكنة، مما يسمح لهم بالمشاركة المشرفة ورفع علم الإمارات بأهم المحافل الدولية، وترك بصمتهم الإيجابية في مختلف البطولات العالمية.

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