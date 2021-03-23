الشارقة لرياضة المرأة يحافظ على لقب دوري الكاراتيه

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نجح فريق الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضة المرأة، في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد التألق الأخير في ختام البطولة هذا الموسم، في الكوميتيه جماعي، من خلال اللاعبات حوراء العجمي وفاطمة سالم واليازية خالد.

وعبّرت ندي عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن فخرها بنجاح اللاعبات في الحفاظ على اللقب قائلة: «ما تحقق ثمرة عمل وجهد كبير من الجهازين الفني والإداري واللاعبات، وهي منظومة تؤكد أننا رغم الظروف الحالية، نجحنا في الحفاظ على التوازن بين كل الأمور الخاصة باللعبة، ولم يهتز المستوى، وهو مقياس مهم في عالم الرياضة».

وأضافت: «الحصول على 5 ميداليات في بطولة بريطانيا الدولية عن بُعد، واحتلال المركز الثاني بعد اليابان في عدد الميداليات قبل بطولة الدوري، كان دافعاً معنوياً قوياً للاعبات النادي لإثبات الكفاءة، ونشكر اتحاد الكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، على ما يقدمه من عمل متميز للنهوض برياضة الكاراتيه على مستوى الدولة».

فيما قالت ميثاء بن ضاوي، مدير مساعد نادي الشارقة لرياضة المرأة: «هناك جهد كبير مبذول من جانب اللاعبات، وتطبيق لبرامج تدريبية ساهمت في وصول اللاعبات إلى حالة فنية وبدنية مناسبة، والحفاظ على اللقب للموسم الثاني، انتظاراً للمزيد من الألقاب التي يبحث عنها النادي هذا الموسم».

أما المدربة التونسية هالة البودي، فقالت: «النادي يقوم بتوفير كل الإمكانيات للنجاح، واللعبة على مستوى الدولة قوية، ونادينا الأقوى من خلال الدعم الكبير الذي نجده من ندى النقبي، والفترة المقبلة لدينا بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال مايو المقبل في ختام الموسم».

وأضافت: «نجحنا في تحقيق لقبين على مستوى الدوري بالدولة في زمن كورونا، وذلك أمر ليس بالسهل، بعدما قمنا بالعديد من التدريبات من خلال برنامج مكثف أظهرت اللاعبات خلاله الكثير من الالتزام والجدية في التدريبات عن بُعد، وهو ما ظهر بقوة عندما عاد الفريق للتدريبات بالصالة، وبدأت المشاركة في البطولات وسط إجراءات احترازية شديدة».

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