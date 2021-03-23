تعاون بين الإمارات وليتوانيا في كرة السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

عقد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اجتماعاً تنسيقياً اليوم مع يوراتا رامو سكينا القائم بأعمال السفارة اللتوانية لدى الدولة في مقر الاتحاد بدبي، لمناقشة سُبل التعاون بين الاتحادين الإماراتي والليتواني مستقبلاً، حضر الاجتماع عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد ومحمد عبدالله الحاج عضو المجلس، رئيس المكتب التنفيذي، وسالم المطوع الأمين العام، وخالد الهنائي رئيس لجنة 3 ضد 3، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد ود.منير الحبيب المدير الفني للاتحاد.

وأكد سالم المطوع الأمين العام للاتحاد أن الاجتماع شهد العديد من النقاط الإيجابية من أجل تعاون مثمر للعبة في البلدين ليتم لاحقاً بعد الاتفاق على كافة البنود إبرام اتفاقية شراكة في الكثير من المجالات وتبادل الخبرات وإقامة المعسكرات التدريبية ودورات المدربين والحكام وأيضاً في لعبة 3 ضد 3، وكل ما يخص مجالات كرة السلة.

أشاد سالم المطوع بهذه الاتفاقية مؤكداً أنها خطوة نحو دولة تعتبر كرة السلة بها هي اللعبة الشعبية الأولى قبل كرة القدم، وهناك تطور كبير في كافة مستويات اللعبة في ليتوانيا.

وقال المطوع: سيكون هناك تفاصيل خاصة بالاجتماع خاصة للعبة 3 ضد 3 والتوأمة وإقامة بطولات ومعسكرات سواء للمنتخبات أو الحكام، وهي خطوة لفتح المجال لتعاون أشمل في السنوات المقبلة، وتم استعراض الكثير من أمور اللعبة في البلدين، وهي مجرد بداية وسيتم تحويل كافة التفاصيل إلى اللجان الخاصة بالطرفين.

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