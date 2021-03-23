أسامة الشعفار يحتفظ برئاسة «آسيوي الدراجات»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

احتفظ أسامة الشعفار برئاسة الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية في الدورة الانتخابية الجديدة 2021 - 2025 بعد فوزه أمس بالقرعة في الانتخابات، خلال «عمومية» الاتحاد القاري، التي حضرها ديفيد لابورتيه رئيس الاتحاد الدولي، وتعادل الشعفار مع منافسه أمارجي رئيس الاتحاد الماليزي للعبة مرتين بحصول كل منهما على 21 صوتاً وتم إعادة الانتخابات في المرة الأولى قبل اللجوء إلى القرعة، التي ابتسمت للشعفار.

وأكد الشعفار أن احتفاظه بالرئاسة يؤكد قدرة شباب الإمارات على تولي المناصب القيادية على رأس الاتحادات القارية والدولية، ووجه الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها لأبنائها، مشيراً إلى أنه سيعمل على تعزيز تواجد «الدراجات الهوائية الآسيوية» في المحافل الدولية والعالمية وقال: المرحلة المقبلة ستكون صعبة لوجود عدد من الموضوعات المهمة على الساحة الآسيوية، وثمن الشعفار مساندة منصور بن عصيبة رئيس اتحاد الدراجات، مؤكداً أهمية التعاون بين الاتحادين الآسيوي والإماراتي.

وهنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أسامة الشعفار مؤكداً ثقة الاتحادات الآسيوية في جهوده لتطوير اللعبة على مستوى آسيا وقال: نجاح الشعفار مكسب جديد للكوادر الوطنية الشابة، كما وجه منصور بوعصيبة التهنئة إلى الشعفار على النجاح.

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