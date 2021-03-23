2000 مشارك في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو اكتمال الترتيبات لتنظيم النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 2.7 مليون درهم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي صباح أمس بمشاركة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وعمران محمد نائب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، والدكتور مروان الكعبي مدير العمليات بالإنابة بشركة صحة والدكتور فيصل الأحبابي مدير قسم الأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة.

وتحدث محمد سالم الظاهري في بداية المؤتمر، مقدماً أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته الكريمة ودعمه لرياضة الجوجيستو، ذاكراً أن سموه يعتبر الداعم الأكبر لمسيرة الجوجيتسو في الإمارات والعالم، وبفضل دعم القيادة الرشيدة وسموه أصبحت الإمارات وطناً للجوجيتسو وكل محبي اللعبة في العالم.

هدية

فيما أكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو سعادتهم في الاتحاد بتنظيم البطولة والاهتمام الكبير الذي تحظى به، ذاكراً أن البطولة تعتبر هدية من الإمارات لكل محبي الجوجيتسو في العالم، خاصة في التوقيت الحالي الذي تراجع فيه دول العالم عن استضافة البطولات بسبب (كوفيد 19)، وأضاف: نحن في الاتحاد نضع السلامة والأمن على أعلى الأولويات وفي الوقت نفسه دعم الرياضة والرياضيين، ولذلك فإن البطولة ستشهد إجراءات وقائية دقيقة لسلامة كل المشاركين، مع تقديم جوائز مالية بقيمة 2.7 مليون درهم بنفس قيمة جوائز النسخة الماضية، حرصاً من الاتحاد على دعم اللعبة عالمياً.

تحديات

بدوره قال عارف العواني أنه بعد مرور عام على عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشهيرة «لاتشلون هم» فإن الإمارات، أكدت أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بدليل ما أنجزته في عام الجائحة وأضاف: هذا التحدي الذي خضناه بنجاح وما زلنا نتجاوزه بنجاح أكبر كان برؤية واهتمام قياداتنا الرشيدة التي قادت الدولة إلى قمة التميز في أصعب الفترات التي عاشتها كل دول العالم.

فيما قال عمران محمد نائب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية إن إقامة المؤتمر للإعلان عن البطولة يرسخ عودة الحياة إلى طبيعتها من خلال حركة النشاط وتنظيم حدث كبير مثل أبوظبي العالمية للجوجيتسو، مؤكداً سعادته بأن تكون قنوات أبوظبي أحد شركاء البطولة التي تعتبر من أهم الأجندة الرياضية عالمياً في الجوجيتسو.

من جانبه ذكر الدكتور مروان الكعبي مدير العمليات بالإنابة بشركة صحة إنهم سعداء بالشراكة مع اتحاد الجوجيتسو والتواجد في البطولة العالمية.

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