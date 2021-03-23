فتح باب التسجيل لسباق الجري في «ند الشبا» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يفتح اليوم باب التسجيل في سباق الجري ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة. ويتواصل التسجيل في بطولة الجري بكافة فئاتها من اليوم حتى السبت 10 أبريل المقبل، على أن تقام المنافسات لمسافتي 5 كيلومترات و10 كيلومترات يوم 29 أبريل 2021، ويتنافس المشاركون فيها على مجموع جوائز يبلغ 320 ألف درهم.

منافسات

ويسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمون، وسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون.

قواعد

وسيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، كما سيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسينطلق سباق 10 كيلومترات في الساعة 10 مساء، ويليه سباق 5 كيلومترات في الساعة 10:30 مساء، وستكون نقطة الانطلاق من ميدان ونقطة الختام أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا.

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