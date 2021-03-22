شرطة دبي تكرم الفائزين في «فيفا بلاي ستيشن»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، عن بعد، الفائزين ببطولة فيفا بلاي ستيشن 21 المقامة ضمن مبادرة الروح الإيجابية، وذلك في ختام المرحلة الأولى من البطولة، والتي تقام برعاية مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، والتي شارك فيها 188 متسابقاً، حيث أحرز عماد علاء الزين، المركز الأول، وعلي منصور عبد العزيز، المركز الثاني، وهمام صالح الهمامي، المركز الثالث.

وأكد العقيد علي المنصوري إن «مسابقة الروح الإيجابية» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعّالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

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