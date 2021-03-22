اتحاد الإمارات للشراع والتجديف يُثَمِّن مكرمة حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

رفع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد مكرمة سموه بتخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وقال عارف الهرنكي، رئيس الاتحاد، إن أسرة الاتحاد ترفع أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة الجديدة التي تدعم مواصلة تنشئة أجيال متميزة في ممارسة كافة الألعاب البحرية، وتأهيل لاعبين دوليين، لا سيما من خلال المقر الجديد المطل على شاطئ الحمرية.

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