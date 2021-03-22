32 جزءا من الثانية تفصل المطروشي عن أولمبياد طوكيو

المصدر: وام

توجه السباح الإماراتي الصاعد يوسف عبدالله المطروشي أمس إلى القاهرة في مهمة تاريخية يتابعها كل عشاق ومحبي السباحة في الإمارات، حيث أنه بات على بعد 32 جزءا من الثانية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

ويسعى المطروشي من خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بمصر إلى تحقيق هذا الرقم، ليكون أول لاعب إماراتي يتأهل بسباق الـ 100 متر حرة للأولمبياد بأرقامه التأهيلية وليس ببطاقة دعوة.

وأكد جمعة سعيد البلوشي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات أن يوسف المطروشي من السباحين الموهوبين، الذين أثبتوا كفاءة كبيرة في الفترة الماضية برغم صغر سنه حيث أنه لا يتجاوز الـ 18 عاما، وأن أرقامه الأخيرة التي حققها في المسابقات المحلية تؤهله لتحقيق ما هو أكثر من 32 جزءا من الثانية، خاصة أنه سيقيم معسكرا مغلقا في القاهرة لمدة أسبوعين قبل انطلاق منافسات بطولة الجمهورية في مصر في فئات 50 متر صدر، و200 متر حرة، و100 متر حرة، و50 متر حرة.

ولفت البلوشي إلى أن اتحاد السباحة الإماراتي كان قد وجه رسالة إلى نظيره المصري للسماح للاعب يوسف المطروشي بالمشاركة في بطولة الجمهورية التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل، وهي التي تم اعتماد أرقامها في التأهيل لأولمبياد طوكيو، وحصلنا على الموافقة من الاتحاد المصري، كما أننا حصلنا على الموافقة من الجهات المختصة في الإمارات للسماح للاعب بالسفر".

وأوضح أن الفارق بين الرقم الذي يملكه يوسف المطروشي والرقم الأولمبي بات طفيفا للغاية، حيث أنه يملك حاليا / 50.35 ثانية/ والرقم المؤهل هو / 50.03 ثانية/، وأن اللاعب مؤهل لتحقيق هذا الفارق في بطولة الجمهورية بمصر، مشيرا إلى أن خليفة الكعبي عضو مجلس الإدارة باتحاد الإمارات للسباحة يرأس البعثة إلى القاهرة، ومعه المدير الفني علي دياب، والمدرب المساعد المواطن مروان حافظ".

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