"أميرة " التزلج الاستعراضي تكشف عن أسرار نجوميتها

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

كشفت الإماراتية أميرة عبد الله مرزوق عيد مبارك بطلة التزلج الاستعراضي، وهي أول مواطنة من دبي تحترف التزلج الاستعراضي عن أسرار نجوميتها موضحة بأنها تدين بالفضل فيما حققت من بطولات وأرقام عالمية ومحلية بالفضل إلى والدتها غوزيل عبدو باكير، التي كانت بمثابة مدربتها الشخصية، فهي ممارسة ولاعبة سابقة للتزلج الاستعراضي وهو الأمر الذي جعلها خبيرة بكل أسرار التزلج وتساعدها في التدريبات.

مشاركات عالمية



وتعتبر اميرة والدتها مرافقتها في رحلاتها الخارجية خاصة في البطولات العالمية التي تكون خارج الدولة، حيث شاركت أميرة في عدة بطولات خارجية كان آخرها بطولة صوفيا الدولية للتزلج الاستعراضي في بلغاريا.

متنفس نسائي



وتشيد اميرة بالبطولات التي تنظمها أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبمتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، لأنها تعتبر المتنفس الوحيد للسيدات لممارسة التزلج الاستعراضي.

مشاركة ناجحة

وشاركت أميرة بنجاح في النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للتزلج الاستعراضي، ومنها كانت انطلاقتها الاحترافية من داخل الدولة في العام 2015، ولم تكمل حينها عامها الثاني عشر.

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