عمومية اليد العادية اليوم

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تعقد في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعية العمومية العادية رقم 34 لاتحاد الإمارات لكرة اليد بفندق انتركونتننتال سيتي «قاعة البراحة»، بحضور ممثلي 16 نادياً وممثلين عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

وأوضح ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الأجندة، حيث تعتمد الجمعية التقارير الفنية «الحكام، المسابقات، المنتخبات الوطنية، المدربين» للاتحاد عن عام 2020، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2020، ومن ثم اعتماد خطة عمل الاتحاد لعام 2021، وأخيراً مناقشة الاقتراحات الواردة من الأندية الأعضاء خلال المدة القانونية التي حددها اتحاد اليد.

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