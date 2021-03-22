«الإمارات للدراجات» يبارك للشعفار الفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي وممثل اتحاد الإمارات في الجمعية العمومية أسامة الشعفار بعد فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة لدورة جديدة.

واعتبر بوعصيبة الفوز إنجازاً يكتب للإمارات في تاريخ رياضة الدراجات الآسيوية، متمنياً مزيداً من النجاح والتألق للإمارات في تولي المناصب القيادية على صعيد الاتحادات القارية والدولية.

مشيراً إلى أن الفوز الجديد للإمارات سيساهم في دعم مسيرة رياضة الدراجات محلياً وأسيوياً،وهو منصب مستحق لدولة الإمارات التي تقوم بتوفير كل الدعم لرياضة الدراجات حتى أصبحت الرياضة الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة بعد كرة القدم.

من جانب آخر أبدى ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات سعادته الكبيرة بفوز الشعفار برئاسة دورة جديدة للاتحاد الأسيوي للعبة، مشيراً إلى أن هذا المنصب يصب في مصلحة دولة الإمارات ورياضة الدراجات الهوائية محلياً وأسيوياً، متوقعاً مزيداً من النجاح لمسيرة الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة أسامة الشعفار.

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