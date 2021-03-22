شباب الأهلي والنصر في لقاء حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري الطائرة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه النصر في السابعة والربع من مساء غد الثلاثاء، على ملعب صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، في المواجهة الحاسمة على بطاقة التأهل الثانية إلى اللعب في نهائي دورة «البلاي أوف»، على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال.

ويصعد الفائز من المباراة، إلى لقاء بني ياس في الدور النهائي للدوري، بعدما تبادل فريقا النصر وشباب الأهلي، الفوز ذهاباً وإياباً في الدور نصف النهائي بنتيجة واحدة (3 ـ 0) خلال الأيام الماضية كل على ملعب الفريق الآخر، فيما فاز بني ياس على حتا في مباراتي الذهاب (3 ـ 0)، وفي الإياب (3 ـ 1).

ومن المقرر أن يقام ذهاب الدور النهائي أمام بني ياس يوم الجمعة المقبل، على ملعب الفريق الفائز من مباراة شباب الأهلي والنصر، على أن يقام الإياب يوم 30 مارس الجاري، على ملعب بني ياس، ويتوج الفريق الفائز بالمباراتين بطلاً للدوري، أما حال تبادل الفوز، فستكون هناك مباراة حاسمة على درع الدوري يوم 2 أبريل المقبل، على ملعب الفريق الفائز من مباراة شباب الأهلي والنصر.

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