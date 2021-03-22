الشعفار يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نجح أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية في الاحتفاظ بمنصبه في الدورة الانتخابية الجديدة 2021-2025، بعد فوزه بالقرعة في الانتخابات التي أقيمت صباح اليوم، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال دبي خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري بحضور ديفيد لابورتيه رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتعادل الشعفار مع منافسه الماليزي أمارجي مرتين بمعدل 21 صوتاً لكل منهما وطبقا لنظام الاتحاد الآسيوي في حال التعادل في المرة الأولى يتم إعادة الانتخابات مرة أخرى وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى القرعة، التي ابتسم فيها الحظ للشعفار.

وصرح الشعفار أن فوزه بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية يؤكد قدرة شباب الإمارات على تولي المناصب القيادية على رأس الاتحادات القارية والدولية، موجها الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها لأبنائها في كل المجالات.

وقال:" الفوز بالمنصب يؤكد أن شباب الإمارات قادرون على تولي أكبر المناصب القارية والدولية والمرحلة المقبلة ستكون صعبة نظرا لأن هناك عدد من الموضوعات المهمة على الساحة الآسيوية في مقدمتها دعم وتطوير اللعبة والوصول بها إلى العالمية، وتحتاج إلى جهد كبير ونحن قادرون على تحمل المسؤولية وسنرفع راية الإمارات".

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