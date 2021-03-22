انتخابات «آسيوي الدراجات» في دبي اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تستضيف دبي اليوم، الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للدراجات «الكونغرس»، ويتضمن انتخابات مجلس الإدارة للفترة من 2021 إلى 2025، ويتنافس على الرئاسة أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الحالي، مع أمارجي رئيس الاتحاد الماليزي، ويشهد «الكونغرس» الفرنسي، ديفيد لابورتيه رئيس الاتحاد الدولي، ووجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري.

وتوافدت على دبي وفود 22 اتحاداً آسيوياً، لحضور«الجمعية»، كما يشارك 21 اتحاداً في التصويت بالانتخابات عن طريق منصة «لومي» الإلكترونية، بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

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