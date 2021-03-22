تعاون بين «دبي الرياضي» و«دولي الدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث مجلس دبي الرياضي تطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية. جاء ذلك خلال لقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي مع ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي زار مقر مجلس دبي الرياضي يرافقه أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ود. وجيه عزّام رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات الهوائية، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وأكد سعيد حارب أن الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقدم النموذج الأمثل في الدعم والرعاية من خلال ممارسة سموه شخصياً لهذه الرياضة .

كما قدم أمين عام مجلس دبي الرياضي شرحاً للضيوف عن جهود المجلس في دعم ونشر وتطوير الرياضة عموماً من خلال تنظيم أكثر من 400 فعالية متنوعة سنوياً .

وعبّر ديفيد لابارتين عن انبهاره بتنظيم مجلس دبي الرياضي لأكثر من 400 فعالية رياضية في جميع الرياضات سنوياً.

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