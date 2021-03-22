133 ذهبية في «دوري الجوجيتسو» ببطرسبورغ

المصدر: سانت بطرسبورغ - البيان الرياضي

شارك 500 لاعب ولاعبة، من بينهم عدد من المصنفين الدوليين من تسع دول حول العالم، في جولة الدوري الدولي للجوجيتسو التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أول من أمس في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وشهدت تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة لتوفير البيئة الآمنة الصحية حفاظاً على صحة المشاركين من لاعبين ومدربين وحكام ومنظمين، ضمن الأجواء التنافسية للأبطال والبطلات في مختلف الأوزان والأحزمة، بفئة «البدلة» و«دون البدلة»، وذلك عن طريق إلزام الجميع بالبروتوكول الطبي المعتمد في كل بطولات الرابطة حول العالم.

وشهدت المنافسات إثارة كبيرة وتحدياً بلا حدود، حيث تم توزيع 133 ميدالية ذهبية على أصحاب المراكز الأولى، وتوجت أكاديمية «اي فورس بي جي جي الدولية» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات المشاركة.

تنسيق

وأكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن التنسيق والتعاون مع المسؤولين في روسيا قائم على قدم وساق في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي تربطه علاقات مميزة مع كبار المسؤولين والمعنيين بتطوير رياضة الجوجيتسو في روسيا.

وقال إن روسيا تعد من أكثر الدول في العالم نمواً في تلك الرياضة حالياً، على مستوى نشر اللعبة، وتطوير البرامج، وصناعة وتأهيل الأبطال، ولم يجد المسؤولون في روسيا أفضل من التجربة الإماراتية للاستفادة منها في تلك المجالات، وبالتالي فإن هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً وتعاوناً على أعلى مستوى معهم، من منطلق أن تجربتنا الرائدة ملك للجميع يمكن الاستفادة منها، ونحن نرحب بذلك لأننا معنيون بنشر هذه اللعبة في مختلف دول العالم، وإرساء قيمها التي تنعكس بالإيجاب على المجتمعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز