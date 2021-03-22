نجاح كبير لـ «تحدي دبي لجري السيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح منافسات سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 16 يناير حتى 19 مارس 2021، تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وأقيمت منافساته على أربع مراحل، في مناطق سياحية مختلفة بدبي، هي حديقة سفاري ونخلة جميرا وحديقة دبي المضيئة ومنطقة السيف.

وشهدت المرحلة الرابعة من التحدي التي أقيمت في منطقة السيف منافسات قوية بين المشاركات، وفازت البريطانية لوسي ريتشاردسون بالمركز الأول في سباق 10 كيلومترات بعد إنهائها السباق في زمن قدره 40:21 دقيقة، تلتها الروسية تاتيانا سافيليفا التي أنهت السباق في زمن قدره 41:07 دقيقة، وحلت الأيرلندية ماري أولياري في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن 42:13 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات فازت البريطانية ليزا جاريت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 18:58 دقيقة، تلتها البريطانية كاهلي جونسون في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 20:05 دقيقة، وحلت الأمريكية كيتسي سميث في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 20:14 دقيقة.

وفي سباق 2.5 كيلومتر فازت الإماراتية شوق البلوشي بعد إنهائها السباق في زمن قدره 9:44 دقائق، تلتها العمانية خلود السعدي بعد إنهائها السباق في زمن قدره 10:16 دقائق، وحلت الإماراتية نور كحيل في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 10:53 ثوان. وأقيمت المرحلة الرابعة والأخيرة من السباق في منطقة السيف التراثية التي تقع على ضفاف خور دبي .

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