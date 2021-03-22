دوري أم الإمارات للجوجيتسو.. الجولة الثانية الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستمر أجواء الحماس والإثارة في منافسات الجوجيتسو المحلية، مع الانطلاقة الموعودة لثاني جولات دوري أم الإمارات للجوجيتسو، يوم الجمعة المقبل، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتأتي الجولة الثانية من دوري أم الإمارات للجوجيتسو، في توقيت مثالي، وفي ذروة استعدادات لاعبات الأندية والأكاديميات في الدولة، للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الشهر المقبل، وستسهم هذه الجولة المهمة من دوري أم الإمارات، في تعزيز استعدادات اللاعبات الفنية والنفسية والبدنية، لخوض نزالات ذات مستويات رفيعة، وهو ما تتسم به بطولات المرحلة المقبلة.

وعلى غرار الجولة الأولى، ستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات، هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. وتشهد الجولة الثانية، مشاركة مئات اللاعبات من أندية الدولة والأكاديميات.

وأكدت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن دوري أم الإمارات للجوجيتسو، أصبح من الفعاليات الأساسية والمنتظرة، ضمن أجندة فعاليات الاتحاد، ويتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للاعبات.

وأضافت أن منافسات الجولة الأولى، قدمت لنا مشهداً واقعياً حول التطور الذي وصل إليه جوجيتسو السيدات، ويعد النمو الذي تشهده البطولة عاماً بعد آخر، نتاج الفكر الاستراتيجي للاتحاد، والدعم اللا محدود الذي توفره القيادة الرشيدة للمرأة، لضمان تفوقها في المجالات المختلفة.

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