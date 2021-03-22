فينسيوس يخطف لقب «محاربي الإمارات»

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

توج البرازيلي فينسيوس دي أولفييرا بلقب وزن الديك في النسخة 18 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون الرياضية المختلطة، التي أقيمت أول من أمس بصالة جوجيتسو ارينا أبوظبي، بعد تغلبه على المغربي اكزافير علاوي.

وتابع النزالات منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة المدير التنفيذي لبالمز الرياضية، والبطل فيصل الكتبي نجم الجوجيتسو، والمقاتل العالمي الأمريكي كين فلاسكيز البطل السابق في الألعاب القتالية ومايكل تاسكا نجم UFC، كلارنس سيدورف النجم السابق في الكرة الهولندية.

وخلال النزال الرئيس تغلب المقاتل البرازيلي فينسيوس بـ «الضربة القاضية»، على المقاتل المغربي اكزافير علاوي البطل السابق لمحاربي الإمارات.

من جانبه أكد فؤاد درويش فخره بفريق العمل الذي أنجز نسختين من بطولة محاربي الإمارات في 24 ساعة فقط، ذاكراً أن ذلك يمثل إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الألعاب القتالية المختلطة بالدولة، وأنه كان نتاج جهد كبير وعمل مستمر لم يتوقف طوال الفترة الماضية، خصوصاً أن البطولتين شهدتا 24 نزالاً بمشاركة مقاتلين بارزين.

وأشار درويش إلى أن نجاح النسختين 17 و18 فنياً وتنظيمياً أبهر المشاهير الذين تابعوا النزالات، وأكدوا أن ما حققته «محاربي الإمارات» فاق توقعاتهم، وأضاف: بالتأكيد كل هذه النجاحات لم تكن تتحقق لولا الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة التي هيأت الأجواء النموذجية والبنية التحتية التي تساعد على تنظيم كل الفعاليات الرياضية، وأيضاً الدعم والتوجيهات من عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة والذي يتابع بدقة كل التفاصيل.

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