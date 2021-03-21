ملعب دبي الرياضية يستضيف مباراة منتخبي الإمارات وإسرائيل للرجبي

المصدر: دبي - وام

استضاف ملعب مدينة دبي الرياضية أمس، المباراة التاريخية بين منتخبي الإمارات وإسرائيل للرجبي تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، وحضور رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي قيس عبدالله الظالعي، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي للرجبي أوفر فابيان، ونائبه مناخيم بن مناخيم.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الإسرائيلي الضيف الذي يتمتع بخبرة كبيرة، والذي وصل إلى دبي قبل المباراة بيومين، مصطحباً كل لاعبيه المحترفين في جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

وأدى منتخبنا الوطني مباراة قوية في الشوط الأول محاولاً مجاراة المنتخب الإسرائيلي، لكن فارق الخبرة جعل الكفة تميل في صالح المنتخب الضيف مع مرور الوقت.

وبعد نهاية اللقاء تسلم قائد المنتخب الإسرائيلي كأس الاتفاق الإبراهيمي للسلام من راعي الحدث الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ثم بدأت المباراة التالية غير الرسمية والتي كانت عبارة عن شوطين لفريقين مختلطين من لاعبين إماراتيين وإسرائيليين بطقمين أزرق وأبيض تبادلاً للخبرات بين المنتخبين.

وبعد نهاية المباراة ألقى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم راعي الحدث كلمة ترحيبية للمنتخب الإسرائيلي، أشاد فيها بنجاح المبادرة وبالمكتسبات التي تحققت للطرفين، والفائدة المزدوجة التي عادت على المنتخبين. وبالمقابل تحدث أوفر فابيان رئيس الاتحاد الإسرائيلي إلى لاعبي منتخب الإمارات والحضور ودعاهم إلى تأدية مباراة في العاصمة تل أبيب.

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