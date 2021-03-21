100 مشارك في بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضاف مضمار وميدان نادي الثقة، بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم، والتي شهدت مشاركة واسعة لأكثر من 100 لاعب ولاعبة، يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، وقد كان من ضمن المشاركين في البطولة، العديد من الوجوه الشابة، التي ينتظرها مستقبل زاهر في مختلف بطولات ألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وتقدم ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بالشكر لكل من ساهم بتنظيم البطولة وإنجاحها، من منظمين وإداريين وفنيين ولاعبين، كما تقدم بشكر خاص للكادر الطبي والمتطوعين، الذين كان لمجهوداتهم دور رئيس في تميز هذه البطولة ونجاحها.

وأعرب المهيري عن سعادته بمستوى المشاركين، وبالخصوص، الوجوه الشابة التي ظهرت في البطولة، والتي تشكّل نواة المستقبل، وأمل منتخب الإمارات لألعاب القوى من أصحاب الهمم، مؤكداً على ضرورة التعاون مع الأندية، وتكثيف التدريبات، ووضع الخطط المناسبة للوصول بلاعبينا إلى أعلى مستويات ممكنة، ليكونوا بجاهزيتهم الكاملة، التي تسمح لهم برفع علم دولة الإمارات عالياً، بأهم المحافل الرياضية العالمية.

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