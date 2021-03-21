اكتمال عقد نصف نهائي كأس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تأهلت فرق الشارقة والنصر وبني ياس وشباب الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بعد تخطيها الدور ربع النهائي في المواجهات الأربع التي جرت مساء أول من أمس، حيث فاز الشارقة على الجزيرة 97 - 55 والنصر على العين 99 - 42 وبني ياس على الظفرة 75 - 69 وشباب الأهلي على البطائح 80 - 77، ووفقاً لذلك سوف يلتقي في الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل الشارقة مع بني ياس وشباب الأهلي مع النصر، ويتأهل الفائزان للدور النهائي المقرر له السبت الثالث من أبريل المقبل.

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