فوز الجزيرة والنصر بدوري سيدات اليد
شهدت الجولة الأولى في انطلاق الدور الثاني لسيدات اليد فوز الجزيرة والنصر، وفاز سيدات الجزيرة على الفريق الدولي وبنتيجة 41 - 23، وكانت بنات الجزيرة قد حسمن الفوز مبكراً بنهاية الشوط الأول بنتيجة 23- 9، ليواصل فريق سيدات الجزيرة تصدره للبطولة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط.
ونجح فريق سيدات النصر في تحقيق فوز صعب على فريق العميد بنتيجة 31 - 29، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل 16- 16، ليواصل فريق سيدات النصر مطاردة فريق الجزيرة المتصدر بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، ويأتي الفريق الدولي ثالثاً والعميد رابعاً ومن دون نقاط وفق اللائحة الفنية للبطولة، والتي تعتبر مشاركة الفريقين شرفية ولا تدخل في حسابات الترتيب العام لفرق البطولة.