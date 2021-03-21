فوز الجزيرة والنصر بدوري سيدات اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

شهدت الجولة الأولى في انطلاق الدور الثاني لسيدات اليد فوز الجزيرة والنصر، وفاز سيدات الجزيرة على الفريق الدولي وبنتيجة 41 - 23، وكانت بنات الجزيرة قد حسمن الفوز مبكراً بنهاية الشوط الأول بنتيجة 23- 9، ليواصل فريق سيدات الجزيرة تصدره للبطولة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط.

ونجح فريق سيدات النصر في تحقيق فوز صعب على فريق العميد بنتيجة 31 - 29، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل 16- 16، ليواصل فريق سيدات النصر مطاردة فريق الجزيرة المتصدر بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، ويأتي الفريق الدولي ثالثاً والعميد رابعاً ومن دون نقاط وفق اللائحة الفنية للبطولة، والتي تعتبر مشاركة الفريقين شرفية ولا تدخل في حسابات الترتيب العام لفرق البطولة.

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