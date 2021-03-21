مدينة محمد بن راشد تنظم سباق «الجري العائلي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «الحي الأول»، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان، الجمعة الماضي سباق «الجري العائلي المرِح» لتشجيع المقيمين وعائلاتهم على المشاركة في نمط حياة مفعم بالصحة والنشاط، انطلق السباق، وسط تدابير السلامة والإجراءات الاحترازية، من شو فيليدج بالقرب من البحيرة الكريستالية المذهلة «كريستال لاغون» وانتهى في ملتقى الحي الأول، وأمضى جميع المشاركين في الحدث يوماً مليئاً بالمرح عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة، لا سيما المسابقات والفنون والحِرف اليدوية إلى جانب توزيع الحلوى على الأطفال.

وقالت الشركة المنظمة للسباق: لقد كنا متحمسين للغاية لاستضافة حدث «الجري العائلي المرِح» من أجل تشجيع المقيمين في الحي الأول على الاستفادة القصوى من الطقس الجيد والاستمتاع بالأنشطة في الهواء الطلق وبين المساحات الخضراء المحيطة بالمنطقة، فالمحافظة على النشاط أمر حيوي للصحة الجسدية والنفسية، كما حفزت الفعالية المقيمين على تبني نمط حياة صحي وتمكنهم من الاسترخاء من صخب الحياة للاستمتاع بوقتهم مع العائلة.

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