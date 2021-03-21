«البادل» يعتمد نظام تصنيف البطولات المحلية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، نظام تصنيف البطولات المحلية، الذي سيتم إطلاقه ضمن جهود دعم اللاعبين من جميع القدرات للمشاركة والتنافس وزيادة انتشار هذه الرياضة التي تسير بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق.

وجاء نظام تصنيف البطولات وفق 3 فئات رئيسية، وهي الذهبية والفضية والبرونزية، تم ربط نوعية المشاركة في البطولات وفق المستوى المهاري للاعبين، حيث يسمح للمستوى المهاري للفئتين «أ» و«ب» بالمشاركة في بطولات الفئة الذهبية، فيما تم فتح الفئة الفضية أمام جميع الفئات، على أن يتم حصر الفئة البرونزية بالفئة «ج»، من أجل تحفيز المبتدئين بالمشاركة والمنافسة وحصد النقاط التصنيفية لتعزيز مسيرتهم على المدى الطويل، علماً أنه سيتم فصل بطولات الرجال عن السيدات لمنح كل منهم الفرصة اللازمة للتطور وفق إمكانياته.

وبحسب التصنيف المعتمد، ينال اللاعب الحاصل على المركز الأول في بطولات الفئة الذهبية، 4000 نقطة، والثاني 3000 نقطة، وبشكل تنازلي وصولاً إلى 400 نقطة عند من يودع من الدور الأول، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول في البطولة الفضية على 1000 نقطة وفق تسلسل تنازلي وصولاً إلى 100 نقطة للدور الأول، وينال صاحب المركز الأول في البطولة البرونزية 250 نقطة وصولاً إلى 25 نقطة لمن يودع من الدور الأول.

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وأعلن اتحاد البادل تنس، أنه لضمان روح المنافسة بين جميع الأندية فقد قرر الاتحاد فتح الباب أمام جمع الأندية في الدولة، لطلب تسجيل إقامة بطوله محلية ضمن الشروط والضوابط المعتمدة من الاتحاد بالتصنيف الجديد، بهدف إقامة هذه البطولات على أوسع نطاق ممكن والوصول لكل اللاعبين المواطنين والمقيمين في جميع مناطق الدولة، وجذب المشاركين من خارج الدولة أيضاً.

وأكد اتحاد البادل تنس، سعيه لتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاح تطبيق هذه البطولات بداية من دورة ند الشبا الرياضية التي تنطلق الشهر المقبل، تأكيداً على مكانة هذه الدورة الرائدة من نوعها، التي كانت بوابة نهضة هذه الرياضة، والتي غرست نواة تأسيس اتحاد اللعبة، والمضي قدماً نحو آفاق استضافة بطولات كبرى بعد ذلك، وزيادة أعداد البطولات المحلية والأندية وعدد اللاعبين الذين يمارسون هذه الرياضة الواعدة.

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