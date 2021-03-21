«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح بطولتي فزاع لـ «أم الألعاب» و«القوس والسهم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بنجاح «دوليتي» فزاع «لـ»قوى أصحاب الهمم«و«القوس والسهم» موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على متابعة سموه لأصحاب الهمم وسلامتهم وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، لتعكس البطولتان الوجه المشرق للإمارات ودبي رغم تحديات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2021 والذي عقده برئاسة ثاني جمعة بالرقاد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس المجلس والأعضاء حريز المر بن حريز ومنى بن حماد وحسن المزروعي وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

واستعرض المجلس النجاحات التي تحققت في بطولتي ألعاب القوى والقوس والسهم بعد تحطيم 28 رقماً قياسياً في» أم الألعاب «وإجراء فحص كورونا لـ 1593 شخصاً من داخل وخارج الدولة من المشاركين في الحدث إضافة إلى إجراء أكثر من 5100 تعقيم لمرافق النادي المختلفة والملاعب فيما شهدت بطولة القوس والسهم ظهور أبطال جدد وتأهل العديد من اللاعبين إلى دورة الألعاب البارالمبية» طوكيو «عبر بوابة دبي.

مسؤولية مضاعفة

وأكد المجلس أن الإشادة الدولية التي حظيت بها البطولتان تضاعف من مسؤولية الجميع للمحافظة على هذه المكتسبات من أجل ترك بصمة جديدة في النسخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة التي تقام خلال الفترة من 28 مارس إلى 5 أبريل حيث اطلع المجلس على الترتيبات الخاصة بانطلاق ثالث بطولات فزاع لعام 2021.

كما اطلع المجلس من ماجد العصيمي المدير التنفيذي على المشاريع المستقبلية للنادي والتي تهدف إلى تأهيل وتشغيل» أصحاب الهمم«، بالإضافة إلى زيادة مصادر الدخل ضمن توجيهات مجلس دبي الرياضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة.

من جانبه أكد ثاني جمعة بالرقاد أن النادي حقق خلال جائحة كورونا التوازن بين الإجراءات الاحترازية واستمرار فعاليات وأنشطة النادي المختلفة.

وقال: القيادة الرشيدة مصدر الهام لأصحاب الهمم، ونتطلع لمواصلة مسيرة النجاح وعدم التفريط في المكتسبات بعد أن تبوأت»بطولات فزاع «مكانتها المرموقة وباتت رقماً مهماً في الخريطة العالمية لبطولات» أصحاب الهمم«.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي أن إشادة مجلس الإدارة بنجاح البطولتين هي امتداد للإشادة الدولية الواسعة والتي حظي بها النادي من خلال تنظيمه الناجح لهذين الحدثين العالميين مبيناً أن النادي يدرس العديد من المشاريع الاستثمارية طويلة المدى من أجل تحقيق أهدافه الرامية لتمكين ودمج» أصحاب الهمم ) في المجتمع وتوسيع دائرة الشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع وصولاً إلى الأهداف المنشودة.

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