إماراتية تقود أسرتها للتتويج بـ400 ميدالية ذهبية

المصدر: أبوظبي – عماد الدين إبراهيم- تصوير - أحمد بدوان

كشفت ندى النعيمي عن سر تميزها وتتويجها وأسرتها الصغيرة (زمزم وغلا وزايد محمد أحمد الحمادي) بعدد 400 ميدالية ذهبية، وقالت: الدعم الكبير والرعاية التي تجدها الأم الإماراتية وبنات الإمارات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وراء هذه الإنجازات، والتي بفضل دعم سموها باتت الأم والأسرة يتنافسون في مختلف ضروب الرياضة بتميز.

رعاية كريمة

وثمنت النعيمي الرعاية الكريمة التي تجدها الرياضة والرياضيون في مختلف ضروب الرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي جعل من رياضة الجوجيتسو الرياضة الأولى للأسرة الإماراتية ولا تخلو أسرة إماراتية من لاعب أو لاعبة جوجيتسو.

الجوجيتسو

وقالت ندى النعيمي: بفضل البيئة الرياضية والاجتماعية المتميزة توجهت للعب الجوجيتسو مع أطفالي بدلاً عن الجودو رغم أنني وصلت إلى الحزام الأسود في الجودو، وحققت العديد من البطولات والأرقام الجيدة، لكني وجدت في الجوجيتسو تحديات عالمية جديدة لاسيما بعد الانتشار العالمي الكبير للعبة بفضل الدعم اللامحدود لهذه الرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الإنجاز الكبير

وحول الإنجاز الكبير ووصولها وأسرتها الصغيرة إلى تحقيق 400 ميدالية ذهبية قالت: التتويج بعدد 400 ميدالية لأم وأسرتها يؤكد أن دولة الإمارات دولة خير، وتحسن رعاية الأم وأبنائها، حيث حققت مع أسرتي (زمزم – غلا – زايد) هذه الميداليات في مختلف الرياضات، حيث بدأت بالجودو ثم تحولت مع أبنائي إلى الجوجيتسو بجانب ممارسة هوكي الجليد والفروسية وكرة القدم، والميداليات حصاد جهود في هذه الألعاب ومنها 150 ميدالية لابنتي الكبرى زمزم محمد الحمادي.

منجم ذهب

ووصفت النعيمي اتحاد الإمارات للجوجيتسو بقيادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، بأنه منجم ذهب وراعٍ للمواهب حيث إن معظم إنجازات أسرتها من الميداليات الذهبية جاءت في رياضة الجوجيتسو، وأثمن جهود الهاشمي على رعايته الكريمة لأبنائي فهم يرون فيه الأب والراعي والقائد الذي أنار دروبهم نحو منصات التتويج.

تدريب عالمي

وكشفت النعيمي أنها أم محظوظة مع أبنائها بالانتماء إلى فريق (777 بالمز للجوجيتسو)، حيث تحظى ابنتاها زمزم وغلا بتدريب عالمي تحت قيادة المدربة مارينا ريبرو، فيما يجد ابني زايد رعاية مماثلة تحت إشراف المدرب العالمي كيم كيرفو.

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