2.7 مليون درهم جوائز «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تخصيص جوائز نقدية إجمالية تصل قيمتها إلى 2.7 مليون درهم للفائزين بالنسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعد أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية وكذلك الفائزين بالترتيب العام في نظام التصنيف المعتمد لدى الاتحاد.

ويقوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتنظيم البطولة التي تنطلق من 6 - 9 أبريل المقبل في صالة جوجيتسو أرينا، حيث يتنافس لاعبو فئة الشباب في اليوم الافتتاحي، ولاعبو فئة الأساتذة في 7 أبريل، بينما يجري تخصيص اليومين الأخيرين من الفعالية لأكثر المنافسات حماسة وتشويقاً ضمن فئة المحترفين.

وتعليقاً على الجوائز القيمة لكافة الفئات المشاركة، أوضح محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أنّ هذه الجوائز تعكس الالتزام الراسخ للاتحاد بتعزيز الرياضة وتطويرها وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء على بساط النزال، وقال: طالما التزمنا في جميع نسخ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في وضع رياضيينا على رأس قائمة الأولويات، وتُعد هذه البطولة الأضخم على أجندة مجتمع الجوجيتسو العالمي، ونود من خلال هذه الجائزة أن نعزز من المزايا الفريدة التي تتمتع بها البطولة على الأصعدة كافة وهو ما يجعلها متميزة عن دونها من البطولات المختلفة.

مكانة راسخة

وأضاف: لقد أسست بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لها مكانة راسخة في الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية، وباتت المشاركة فيها هدفاً إستراتيجياً لكل محترفي الجوجيتسو حول العالم، نظراً لأهميتها في نمو مسيرة اللاعبين وصقل موهبتهم وتطوير أدائهم.. ويسعى اللاعبون من مختلف الفئات والجنسيات إلى تطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات الدولية لتحقيق مشاركة متميزة في البطولة ورفع تصنيفهم العالمي وتسجيل اسمهم بحروف من ذهب في سجل أمجادها مما يسهم في نهاية المطاف بالارتقاء بمستوى رياضتنا على الصعيد العالمي. وتقع على عاتقنا جميعاً في أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو مسؤولية ضمان ازدهار رياضة الجوجيتسو بالتوازي مع مكانة أبوظبي كموطن للجوجيتسو، ولذا نُكرس جهودنا لتحقيق أفضل النتائج لمجتمع الجوجيتسو في جميع أنحاء العالم.

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