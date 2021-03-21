حشر آل مكتوم يتوج كاراتسيف بطلاً لـ«تنس دبي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً بلقب النسخة 29 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين، التي اختتمت منافساتها أمس، على ملاعب سوق دبي الحرة وبلغ مجموع جوائزها 1.9 مليون دولار.

وفاز كاراتسيف في المباراة النهائية على الجنوب أفريقي لويد هاريس المصنف 81 عالمياً بنتيجة 6 - 3 و6 - 2 في ساعة واحدة و15 دقيقة، وهي أول مواجهة تجمع اللاعبين في بطولات التنس العالمي، وبات كاراتسيف أول لاعب روسي يحرز اللقب، وثاني روسي في تاريخ البطولة يصعد منصة التتويج عبر مشاركته ببطاقة دعوة بعد النمساوي توماس موستر في 1997.

ويعد كاراتسيف البطل رقم 18 في تاريخ البطولة، فيما يحمل السويسري روجيه فيدرر الرقم القياسي بتحقيقه 8 ألقاب ويأتي خلفه ديوكوفيتش بـ5 ألقاب.

وسيحصل النجم الروسي على جائزة مالية قدرها 149 ألف دولار و500 نقطة في التصنيف العالمي، ليضمن دخوله قائمة الـ30 المصنفين الأوائل على العالم، علماً بأنه لم يسبق له دخول نادي الـ100 قبل هذا الموسم، فيما حصد الجنوب أفريقي لويد هاريس على جائزة المركز الثاني البالغة 110 آلاف دولار، بجانب 300 نقطة.

حضر مراسم التتويج، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي، أمين السر العام لاتحاد التنس وممثل رابطة تنس المحترفين، وعلي نيلي، مدير أول للجنة التحكيم في رابطة محترفي التنس.

مسيرة

وتمكن الروسي كاراتسيف من تتويج مسيرته الناجحة في دبي نحو لقبه الاحترافي الأول، بالتغلب على عدد من المصنفين واستهل مشواره بالفوز على البيلاروسي إيغور غيراسيموف «المصنف 77 على العالم»، وحقق فوراً صعباً بالدور الثاني على البريطاني دانيال إيفانز، المصنف 28 عالمياً، وتغلب في دور الـ 16 على الإيطالي لورينزو سونيغو، المصنف 37 على العالم، فيما تخطى الإيطالي جانيك سينر المصنف 32 عالمياً في الدور ربع النهائي وأقصى الروسي روبليف، المصنف الثامن عالمياً والثاني في البطولة في المربع الذهبي.

وأكد كاراتسيف أنه يشعر بالفخر بتحقيق لقبه الأول تاريخياً من بوابة تنس دبي، خصوصاً أنه اللقب الأول أيضاً للتنس الروسي في البطولة العريقة.

لقب الزوجي

من جهة أخرى، توّج الثنائي الكولومبي المكون من روبرت فرح وخوان سيباستيان كابال المصنفين الأول والثاني على العالم بلقب الزوجي بفوزهما في النهائي على الثنائي الكرواتي المكون من نيكولا مكتيتش وماتي بافيتش المصنفين الثالث والرابع على العالم بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 6 و7 - 6.

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