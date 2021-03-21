3 انتصارات لأبطالنا في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شهدت النسخة العربية الثانية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت مساء أول من أمس بصالة جوجيتسو ارينا أبوظبي، تألقاً لافتاً لمقاتلي الإمارات محمد يحي وعبدالله محمد ومحمد الكثيري، الذين حققوا 3 انتصارات مدوية في أوزان مختلفة، جاءت امتداداً لتألقهم في النسخة الأولى من البطولة.

وجاء فوز المقاتل محمد يحي على الأردني سليم البكري في الوزن الخفيف بإجماع الحكام بعد 3 جولات تميزت بالقوة والإثارة، تفاعل معها الجمهور ، محققاً فوزه التاسع في مشوار البطولة.

وفاز عبدالله محمد على المصري مدحت محمد حسين بالضربة القاضية الفنية، بعد سيطرته على النزال، فيما نجح البطل محمد الكثيري خلال أول ظهور له في الفوز على المصري عماد عرفة بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال.

تتويج

وعقب النزالات توج فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، الفائزين في النزالات المختلفة، مشيداً بالمستوى الذي قدمه جميع الأبطال، ذاكراً أن النسخة الثانية من البطولة العربية شهدت نجاحاً كبيراً وقوة في الأداء ما يؤكد تطور التجربة.

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