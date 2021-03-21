حكاية حلم.. برنس الفن النبيل

المصدر: يكتبها: طارق عبد المطلب

كانت السحب الركامية، تتحرك ببطء فوق مدينة شيفيلد الإنجليزية، تحرم صباح يوم الأحد من إشراق مرتقب، وتحجب عن ‏نهايات ديسمبر نور شمس متوارية، فلم يعد الناس يحسمون الليل إلا إذا خيم الظلام على الأماكن، وظهر الجليد يضوي فوق ‏أرصفة الطرقات وجدران المساكن، في تلك اللحظات التي يدق فيها هواء الشتاء، أبواب المدينة.. كان يقف خلف زجاج النافذة المحكم، يرتشف الشاي ‏الساخن، ثم يضع الكوب بين كفيه ملتمساً دفئهما، ويشاهد حركة الحياة الرتيبة وتساقط الثلوج المتلاحق، رجل أيرلندي في نهاية الثلاثينيات ‏اسمه «بريندن إينجل» يعمل مدرباً للملاكمة، ويعرف معظم جيرانه، لكنه لم يكن يعرف ذلك الطفل الجسور، الذي يتشاجر مع ‏ثلاثة من أقرانه أحاطوا به وحاولوا ضربه، لكنه كان يقفز لأعلى ويسدد لكماته المؤلمة إلى كل منهم، وقبل اشتداد المعركة، ‏كان براندن، قد نزل من بيته، يفض النزال العشوائي الذي انتصر فيه الطفل القصير، وأدمى المعتدين الثلاثة.. سأله عن ‏اسمه وبيته، فقال له إنه من سكان المنطقة، وأن أباه، هو ذاك اليمني الذي يمتلك محل بقالة في نهاية الشارع.. اتجه ‏معه بريندن إلى حيث أبيه، وعرض عليه تدريب ابنه، فوافق حتى يتعلم ‏الدفاع عن نفسه ظناً منه انه ضعيف، بسبب بنيته النحيلة، ولم يكن الأب يحلم لابنه ابن السابعة، سوى بقوة بنيانه، فيما كان ‏حلم «الغُليّم» أن يصبح بطلاً مثل محمد علي كلاي أسطورة الفن النبيل.‏

انطلق مع المدرب الأيرلندي، وكلما مرت الأيام وتراكمت خبراته التدريبية، تجلت موهبته الفطرية، في التحركات واللكمات، ‏وانخرط في منافسات الهواة، فحقق فيها نتائج مبهرة حيث لعب 67 مباراة فاز في 62، وخسر خمساً فقط، ليبدأ حلمه ‏الكبير في عالم الاحتراف عام 1992، وعمره تسعة عشر عاماً، وينازل الملاكم ريكي بيرد الشهير الذي ‏يكبره بعشر سنوات كاملة، ويلقب بصاحب اللكمات القاسية، لكنه رغم لقبه، لم يصمد كثيراً، وسقط بالضربة القاضية في ‏الجولة الثانية، وتستمر مسيرة انتصاراته الإعجازية المتتالية بالضربات القاضية المحكمة، ليصبح أسطورة أشاد بها محمد ‏علي كلاي الذي كان مصدر إلهام وأحلام هذا البطل.‏

مع وصوله إلى القمة، وتتويجه بطلاً عالمياً، يحمل حزامي«المجلس العالمي» و«المنظمة العالمية» ‏لمحترفي الملاكمة، ومنذ ‏بدايته وحتى اعتزاله عام 2000، بسبب آلام عظام يديه، وهو يحافظ في وجدانه على جذوره الممتدة في مدينة رداع ‏باليمن، حيث كان يمثل بريطانيا، وفي الوقت ذاته، يحمل علم وطن الأجداد على كتفيه.‏

انه نسيم حميد كشميم، الذي ولد في مدينة شيفيلد الإنجليزية، يوم 12 فبراير1974.. برنس الملاكمة.

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