حكاية حلم.. برنس الفن النبيل
كانت السحب الركامية، تتحرك ببطء فوق مدينة شيفيلد الإنجليزية، تحرم صباح يوم الأحد من إشراق مرتقب، وتحجب عن نهايات ديسمبر نور شمس متوارية، فلم يعد الناس يحسمون الليل إلا إذا خيم الظلام على الأماكن، وظهر الجليد يضوي فوق أرصفة الطرقات وجدران المساكن، في تلك اللحظات التي يدق فيها هواء الشتاء، أبواب المدينة.. كان يقف خلف زجاج النافذة المحكم، يرتشف الشاي الساخن، ثم يضع الكوب بين كفيه ملتمساً دفئهما، ويشاهد حركة الحياة الرتيبة وتساقط الثلوج المتلاحق، رجل أيرلندي في نهاية الثلاثينيات اسمه «بريندن إينجل» يعمل مدرباً للملاكمة، ويعرف معظم جيرانه، لكنه لم يكن يعرف ذلك الطفل الجسور، الذي يتشاجر مع ثلاثة من أقرانه أحاطوا به وحاولوا ضربه، لكنه كان يقفز لأعلى ويسدد لكماته المؤلمة إلى كل منهم، وقبل اشتداد المعركة، كان براندن، قد نزل من بيته، يفض النزال العشوائي الذي انتصر فيه الطفل القصير، وأدمى المعتدين الثلاثة.. سأله عن اسمه وبيته، فقال له إنه من سكان المنطقة، وأن أباه، هو ذاك اليمني الذي يمتلك محل بقالة في نهاية الشارع.. اتجه معه بريندن إلى حيث أبيه، وعرض عليه تدريب ابنه، فوافق حتى يتعلم الدفاع عن نفسه ظناً منه انه ضعيف، بسبب بنيته النحيلة، ولم يكن الأب يحلم لابنه ابن السابعة، سوى بقوة بنيانه، فيما كان حلم «الغُليّم» أن يصبح بطلاً مثل محمد علي كلاي أسطورة الفن النبيل.
انطلق مع المدرب الأيرلندي، وكلما مرت الأيام وتراكمت خبراته التدريبية، تجلت موهبته الفطرية، في التحركات واللكمات، وانخرط في منافسات الهواة، فحقق فيها نتائج مبهرة حيث لعب 67 مباراة فاز في 62، وخسر خمساً فقط، ليبدأ حلمه الكبير في عالم الاحتراف عام 1992، وعمره تسعة عشر عاماً، وينازل الملاكم ريكي بيرد الشهير الذي يكبره بعشر سنوات كاملة، ويلقب بصاحب اللكمات القاسية، لكنه رغم لقبه، لم يصمد كثيراً، وسقط بالضربة القاضية في الجولة الثانية، وتستمر مسيرة انتصاراته الإعجازية المتتالية بالضربات القاضية المحكمة، ليصبح أسطورة أشاد بها محمد علي كلاي الذي كان مصدر إلهام وأحلام هذا البطل.
مع وصوله إلى القمة، وتتويجه بطلاً عالمياً، يحمل حزامي«المجلس العالمي» و«المنظمة العالمية» لمحترفي الملاكمة، ومنذ بدايته وحتى اعتزاله عام 2000، بسبب آلام عظام يديه، وهو يحافظ في وجدانه على جذوره الممتدة في مدينة رداع باليمن، حيث كان يمثل بريطانيا، وفي الوقت ذاته، يحمل علم وطن الأجداد على كتفيه.
انه نسيم حميد كشميم، الذي ولد في مدينة شيفيلد الإنجليزية، يوم 12 فبراير1974.. برنس الملاكمة.