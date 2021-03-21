العرياني .. ذهبية في «مونديال الرماية البارالمبية»

المصدر: العين - البيان الرياضي

فاز البطل الأوليمبي عبدالله سلطان العرياني بالميدالية الذهبية في مسابقة البندقية 50 متر سكتون «ناري» فردي للرجال ثلاثة أوضاع R7 محققاً 250.7 نقطة، ضمن منافسات مونديال الرماية البارالمبية في العين والتي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وحضر الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي جانباً من المنافسات، وشهد تتويج البطل العرياني، ورافقه عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمؤسسة.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي أن ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في المحافل الإقليمية والدولية، هو ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة، وقال:تنظيم البطولة للمرة الخامسة على التوالي في العين، وفي ظل جائحة «كورونا» هي شهادة تميز لأبوظبي .

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