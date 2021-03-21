«تريك أم 7» بطل «طواف الهواة للدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بنجاح كبير اختتمت النسخة الأولى من طواف الإمارات للدراجات للهواة المواطنين بانتهاء المرحلة الثالثة التي جرت أمس بكورنيش أم القيوين، وأسفرت نتائجها على فوز دراج شرطة دبي إبراهيم آل علي بالمركز الأول.وبختام المرحلة الثالثة والأخيرة من الطواف جاء فريق «تريك إم 7» في المركز الأول ليتوج بدرع النسخة الأولى للطواف.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد سعادته الكبيرة بنجاح النسخة الأولى من الطواف وتحقيق كل أهدافه المرجوة التي أقيم من أجلها، وأكد أن اشتراك 11 فريقاً مواطناً من الدراجين الهواة في النسخة الأولى بما يزيد على 80 دراجاً مؤشر للنجاح ويمهد لمشاركة أكبر وأشمل في نسخة العام المقبل.

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