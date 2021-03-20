500 مشارك في سباق داماك للدراجات الهوائية

المصدر: وام

شهد سباق داماك للدراجات الهوائية نجاحاً لافتاً بمشاركة 500 متسابق من محترفي وممارسي هذه الرياضة، ويعد هذا السباق الأول من نوعه الذي يُقام في مجتمع أكويا بتنظيم من شركة داماك العقارية وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

في سباق 60 كم للكبار فاز الدرّاج الروسي فلاديميرغوسيف بفئة الرجال بينما نالت البلجيكية كيم دي بات لقب فئة السيدات وعن فئة مواطني دولة الإمارات للرجال والسيدات حقق المركز الأول كل من علي جاسم وصفية الصايغ على التوالي وحصل الفائز عن كل فئة على جائزة نقدية قدرها 5,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى قسيمة ذهبية وكأس وميدالية .وفي سباق الصغار الذي امتد على مسافة 6.8 كم ذهب لقب فئة الذكور إلى الإماراتي سلطان الشامسي البالغ من العمر 14 عاما في حين حققت البرتغالية ماريا كاتارينو صاحبة الـ 13 عاما لقب فئة الإناث.

انطلق السباق في مجتمع أكويا الذي وفر للمتسابقين أجواء مثالية بطبيعته الخلابة التي تضم حدائق وبحيرات بعدها توجهوا إلى طريق لهباب الذي شهد تنافسا مثيرا قبل أن يختتم السباق في أكويا وفي الإطار ذاته، تنافس نحو 100 طفل في سباق الصغار الذي أقيم داخل مجتمع أكويا على امتداد 6.8 كم هذا وشهد سباق البالغين مشاركة 400 متسابق.

وقال نايل ماكلوغلين نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: يعزز سباق داماك للدراجات الهوائية التزامنا مجددا ببناء مستقبل أفضل عبر نشر الوعي وتعزيز التواصل بين السكان في مجتمعاتنا السكنية بالإضافة إلى التشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية واتباع أسلوب حياة صحي وكذلك تعزيز الأنشطة والفعاليات الرياضة المتنوعة التي تقام في دبي.



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