الإماراتي محمد البلوشي يفوز بلقب الدرّاجات النارية في رالي باها الأردن

المصدر: وام

توج الدراج الإماراتي محمد البلوشي بطل العالم في عام 2018 للدراجات الهوائية بالمركز الأول في رالي باها الأردن/ الجولة الثانية من جولات كأس العالم للدراجات النارية/ لموسم 2021، التي أقيمت أمس واليوم في المملكة الاردنية الهاشمية ، بالتوازي مع منافسات الجولة الرابعة من كأس العالم للسيارات.

وحل في المركز الثاني الدراج الأردني عبدالله أبو عيشة، بفارق زمني قدره 3:47 دقائق.

فيما احتل الدرّاج السعودي عبدالحليم المُغيرة المركز الثالث، .

وقال البلوشي: "كانت مرحلةً صعبة، كنت مُتقدِّمًا بفارق ثمان دقائق وقُدت بهدوء، كُنت مُتعبًا من مرحلة الأمس، . بقيتُ خلف عبداللـه أبوعيشه، الذي قدَّم بدوره أداءً رائعًا وقُدنا سويا قبل أن أتفوق عليه في المرحلة الأخيرة التي شهدت عقوبات جماعية علينا قلصت الفارق بيني وبين المتنافسين لكنها لم تؤثر على الترتيب العام ، لا يُمكنني البحث عن نتيجة أفضل من تلك، ولو لم تُفرض علينا العُقوبة لكنُت ضغطت أكثر، الفوز هذه المرة أصعب من الفوز الذي حققته هنا في 2019".

وتابع: " الانتصار في جولة باها الأردن سوف يمنحني حافزا مهما لمًواصلة تصدر الترتيب العام، وسوف أحرص على المشاركة في باقي الجولات المقبلة، لأن هدفي في 2021 هو المنافسة على الصدارة العالمية".

وأضاف البلوشي: "بطولة كأس العام 2021 مكونة من 10 جولات، لكننا لا نعلم هل ستقام كلها أم أن البعض منها سيتم إلغاؤه بسبب العارض الصحي العالمي الحالي، وبحسب الروزنامة الدولية فإنه بعد جولة الأردن، سنكون على الموعد مع جولة قطر في شهر ابريل، ثم جولة البرتغال في شهر مايو، ثم تتوالى بعدها جولات البرازيل واسبانيا والمجر وتشيلي "جولتان متتاليتان" ثم العودة الى البرتغال، وبالنسبة لي فإنني عازم على المشاركة في كل هذه الجولات لان النتيجة تحسب على اجمالي المشاركات".

وقال الدرّاج الأردني عبداللـه أبوعيشة: "كانت مرحلةً صعبةً اليوم، كلها صخور وحصى، بدون رمال ناعمة أو كثبان رملية، فقط عند أول 40 كيلومترًا منها، قدمنا أداءً جيدًا، أنا والبلوشي، لأنه مُدربي وبمثابة أخي الأكبر، ضغطت بكل قُدرتي وحققت المركز الثاني".

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