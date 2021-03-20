الشارقة بطل الكاتا والكوميتيه في «دوري الكاراتيه»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توج رجال نادي الشارقة الرياضي بلقب دوري الكاراتيه في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، كما توجت سيدات نادي الشارقة لرياضة المرأة بلقب دوري الكاراتيه في مسابقة الكوميتيه، وذلك في ختام منافسات بطولة الدوري العام، والتي جرت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 6 فرق هي أندية، الشارقة الرياضي «الشارقة للألعاب الفردية»، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة لرياضة المرأة، والذيد واتحاد كلباء ودراجون سبورت بعجمان.

وأشاد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بمستوى التنظيم، وقدم شكره وتقديره لرئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال على دعمه للكاراتيه بجميع أندية الشارقة، ووجه الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع على استضافة نادي الشارقة لبطولات الاتحاد وتقديم الدعم اللازم لها ،وأيضاً شكر المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، لمتابعته وتواصله مع الاتحاد لإنجاح البطولات التي تقام على صالة النادي. كما وجه شكره لرؤساء وأعضاء اللجان العاملة بالاتحاد ،اللجنة الفنية ولجنة المسابقات ولجنة التنظيم ولجنة الحكام ولجنة الأمن والتدابير الاحترازية، على الجهود التي بذلوها لإنجاح البطولة.

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