كاراتسيف بطلا لـ"تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توّج الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 42 عالمياً بلقب النسخة 29 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين، التي اختتمت منافساتها مساء اليوم، على ملاعب سوق دبي الحرة بالقرهود ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.9 مليون دولار.

وفاز كاراتسيف في المباراة النهائية على الجنوب افريقي لويد هاريس المصنف 81 عالميا بنتيجة 6-3 و6-2 في ساعة واحدة و15 دقيقة، وبات أول لاعب روسي يحرز اللقب، و ثاني لاعب في تاريخ البطولة يصعد على منصة التتويج عبر مشاركته ببطاقة دعوة بعد النمساوي توماس موستر في 1997.

وخلف كاراتسيف الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب النسخة الماضية وبات البطل رقم 18 في تاريخ البطولة، فيما يحمل السويسري روجيه فيدرر الرقم القياسي بتحقيقه 8 ألقاب ويأتي خلفه ديوكوفيتش بـ5 ألقاب.

وبتتويجه بطلا للنسخة 29 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، سيحصل النجم الروسي على جائزة مالية بـ149 ألف دولار و500 نقطة في تصنيف العالمي، ليضمن بذلك دخوله قائمة الـ30 المصنفين الأوائل على العالم، علما بأنه لم يسبق له دخول نادي الـ100 قبل هذا الموسم، فيما سيحصد الجنوب أفريقي لويد هاريس جائزة المركز الثاني البالغة 110 ألاف دولار، بجانب 300 نقطة، مع العلم أن مواجهة يوم أمس هي الأولى التي تجمع اللاعبين في بطولات التنس العالمي.

وجاء مشوار كاراتسيف إلى اللقب حافلا بالإثارة، حيث أقصى في المربع الذهبي المصنف الثامن عالمياً والثاني في البطولة الروسي أندريه روبليف بالفوز بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و4-6 و6-4)، الذي جاء مكملاً لتخطيه الإيطالي جانيك سينر المصنف 32 عالمياً في الدور ربع النهائي بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، وسبقه بالفوز على إيطالي آخر في الدور الـ 16 بإقصائه المصنف 37 على العالم لورينزو سونيغو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (3-6 و6-3 و6-4)، بجانب انتصاره الصعب في الدور الثاني على المصنف 28 عالمياً البريطاني دانيال إيفانز بواقع مجموعتين مقابل مجموعة (6-4 و4-6 و6-4)، واستهلاله الدور الأول بانتصار مستحق البيلاروسي إيغور غيراسيموف المصنف 77 على العالم بمجموعتين دون رد (6-4 و6-4).

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