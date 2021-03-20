ميثاء بنت محمد تقود "فريق الإمارات" للفوز بكأس "تحدي دبي للبولو"

المصدر: وام

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها "الإمارات" إلى فوز غالي بالهدف الذهبي على فريق باتستوني في المباراة النهائية لكأس تحدي دبي للبولو 2021، بنتيجة / 7 / 6 /.

وكان الفريقان قد تعادلا في وقت المباراة الأصلي بستة أهداف لكل منهما، ليحتكما إلى الوقت الاضافي حيث نجح فيه فريق الامارات في احراز الهدف الذهبي .. ويعد الفوز بكأس تحدي دبي هو الإنجاز الثاني الذي يحققه فريق الامارات، بعد فوزه هذا الموسم ضمن سلسلة بطولات كاس دبي الذهبية 2021 .

وتحول اليوم الختامي للبطولة التي أقيمت أمس بنادي الحبتور للبولو والفروسية إلى مهرجان رائع بدأ في التاسعة والنصف صباحا، وامتد حتى السادسة والنصف مساء حيث شهدت الفترة الصباحية مباراتين، ومثلهما في الفترة المسائية.

وتوجه رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على رعايته الكريمة لكأس دبي الذهبية للبولو مما أعطى لها بعدا دوليا كبيرا .

كما وجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدعمه لأنشطة البولو بدبي، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركتها في أنشطة وفعاليات الموسم الحالي، موجها التهنئة إلى سموها ولفريق الامارات البطل، وإلى فريق باتستوني الوصيف، وكل الفرق المشاركة في البطولة.

وعقب المباراة قامت التونسية اسماء النصيري مديرة المبيعات بشركة شيفز فيرست بتتويج فريق الامارات البطل، وباتستوني الوصيف وفريق الذئاب بطل كأس الترضية، بعد فوزه على فريق تراتوك هيسكث وصيف الترضية بتسعة أهداف مقابل خمسة، كما نال تومي اريارتي كأس أفضل لاعب ونال المهر بيريسا للاعب مونتيفرد نجم فريق الامارات لقب أفضل خيل.

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