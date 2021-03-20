الأحبابي.. ذهبية في «مونديال الرماية البارالمبية»

المصدر: العين - البيان الرياضي

فاز لاعبنا عبد الله الأحبابي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البندقية لمسافة 50 متر سكتون (ناري) وضعية الراقد مختلط SH2، ببطولة كأس العالم للرماية البارالمبية التي تحتضنها مدينة العين، محققا رقماً آسيوياً قدره 248,8 نقطة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،

ونال الأوكراني فاسيل كوفالوشوك الميدالية الفضية بـ 248 نقطة، يليه الإيطالي روبتو لازارو بالمركز الثالث بـ 225,7 نقطة.

تميز

من ناحية أخرى أكدت جيسلين بريز، رئيسة اللجنة الفنية للمونديال، أن بطولة كأس العالم في العين من أهم المنافسات في أجندة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية نظراً لتميز الإمارات في الاستضافة والتنظيم، مشيرة إلى أن البطولة تتميز بأنها الأولى تحت مظلة الاتحاد منذ 2020 الذي لم تقم به أي منافسات دولية لأصحاب الهمم.

كما أنها تختلف عن سابقاتها بسبب حالة فيروس «كورونا»، ما تطلب بذل مجهود إضافي من اللجنة المنظمة العليا للحفاظ على صحة جميع المشاركين وقالت: يتطلع أمهر الرياضيين لإظهار مهاراتهم في إطار الاستعدادات للألعاب البارالمبية «طوكيو 2021.

وأشادت بمرافق ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف واعتبرتها ضمن قائمة الأفضل، وتوجهت بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على الدعم المتواصل.

تقدير

وأعرب حماد العتيبي، مشرف فريق السعودية المشارك في البطولة، عن تقديره لحكومة وشعب الإمارات، وإمارة أبوظبي، واللجنة العليا المنظمة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على حُسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بما تقدمه أبوظبي من تنظيم على أعلى مستوى وتطبيق إجراءات احترازية للحفاظ على صحة الوفود، وقال: أبهرنا ما تقدمه أبوظبي لتطبيق نظام «الفقاعة الطبية» على الجميع.

وأضاف: تم تشكيل الفريق السعودي للرماية البارالمبية من عام واحد فقط، وهو يشارك للمرة الأولى في بطولة دولية، ويسعى لتحقيق قفزة في أرقامه ومواكبة التقنيات المتقدمة من خلال التعاون مع الأشقاء في الإمارات نظراً لتميزهم في الرماية البارالمبية.

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