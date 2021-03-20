«تريك أم 7» يتصدر طواف الهواة المواطنين في سيح السلم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق «تريك أم 7» بصدارة سباق المرحلة الثانية من طواف الهواة للدراجين المواطنين والتي جرت أمس لمسافة 80 كم بمضمار القدرة بسيح السلم في دبي، وحسم دراجوه المراكز الثلاثة الأولى بجدارة واستحقاق عن طريق عامر الدهماني صاحب المركز الأول، وراشد البلوشي «الثاني».

وأحمد المري «الثالث»، وشهدت المرحلة الثانية مشاركة 76 دراجاً مثلوا 11 فريقاً مواطناً، ويختتم الطواف اليوم بالمرحلة الثالثة على كورنيش أم القيوين لمسافة 88 كم، وهي المرحلة الختامية للنسخة الأولى من طواف الهواة المواطنين.

وفاز بقمصان التميز كل من أحمد المري من فريق تريك أم 7، صاحب أعلى نقاط، بالقميص الأخضر، ونال زميله راشد البلوشي القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن، وحصد دراج فريق الدراويش علي عيسى بالقميص الأبيض المخصص لأنشط دراج أو الدراج المقاتل، وتوج الأبطال منصور بو عصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، يرافقه نايف جكة رئيس لجنة الحكام.

11 فريقاً

وتشهد النسخة الأولى من الطواف تشهد مشاركة 11 فريقاً من فرق النخبة من الدراجين الهواة المواطنين على مستوى الدولة وهي شرطة أبوظبي، شرطة دبي، الوثبة، أم القيوين، تريك أم 7، تورك، تريك UAE، الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، الدراويش، فريق (بي أر)، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأبوظبي.

التحكيم

أدار منافسات الطواف طاقم التحكيم الدولي بقيادة الحكم العام سيف الشرقي، وعاونه علي اليعربي، حكماً ثانياً، ووليد الشامسي حكماً ثالثاً، وعبدالله الحوسني حكم وصول، بجانب 6 من الحكام المساعدين وهم: حصة الزعابي، وإسلام علي، ويوسف المعيني، ومحمد إبراهيم، وعبدالله عوض.

نجاح

وأشاد نايف جكة رئيس لجنة الحكام بنجاح المرحلة الثانية من الطواف والتي اتسمت بالندية والإثارة والحماس من جانب المشاركين، وتوقع أن تشهد المرحلة النهائية مزيداً من القوة والحماس بغية اللحاق بمنصة التتويج النهائية للطواف والحصول على أفضل ترتيب في الترتيب العام، وأثنى على الدور المهم الذي يقوم به الطاقم التحكيمي للطواف برئاسة سيف سرور.

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