تنس دبي هاريس وكاراتسيف في نهائي ناري الليلة

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

بلغ الروسي أصلان كاراتسيف والجنوب أفريقي لويد هاريس، المصنفان 42 و و81 على العالم، نهائي النسخة 29 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين، الذي يقام على ملاعب سوق دبي الحرة في القرهود، الليلة، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 1.9 مليون دولار.

وستكون البطولة على موعد مع بطل جديد في نهائي ناري بين كاراتسيف وهاريس ليخلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب 2020، وسيكون الفائز البطل رقم 18 منذ انطلاق البطولة في 1993، فيما يحمل السويسري روجيه فيدرر الرقم القياسي في عدد التتويجات بـ 8 ألقاب.

وحقق كاراتسيف تأهله إلى النهائي لأول مرة في مشواره بالبطولة على حساب مواطنه أندريه روبليف «المصنف 8» بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي أمس، بنتيجة 6 - 2 و4 - 6 و 6 - 4 في ساعتين و14 دقيقة، ليصبح أول لاعب يشارك ببطاقة دعوة ويصل إلى النهائي في دبي منذ النمساوي توماس موستر عام 1997 حين توج باللقب.

ويعد كاراتسيف ثالث لاعب روسي يصل إلى نهائي سوق دبي الحرة للتنس، بعد مواطنيه مارات سافين في 2001 ، وميخائيل يوجني 2007 و2010 لكن لا أحد منهم تمكن من تحقيق اللقب.

وضمن لويد هاريس بطاقة العبور إلى النهائي بفوزه على الكندي دينيس شابوفالوف، ليصبح ثاني لاعب جنوب أفريقي يصل إلى النهائي في البطولة بعد واين فيريرا بطل النسخة الثالثة 1995، كما أنه أول لاعب يصعد من الدور التأهيلي إلى النهائي.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها هاريس المصنف 81 عالمياً المباراة النهائية في دورات رابطة المحترفين، بعد دورة أديلايد عام 2019، ويأمل أن يفتتح باكورة ألقابه من بوابة بطولة دبي.

وقال هاريس، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته في المباراة الأولى بالمصنف الأول في البطولة والمصنف الرابع عالمياً النمساوي، دومينيك ثيم: كان شابوفالوف منافساً صعباً للغاية، وكانت النتيجة متقاربة بين نقطة أو نقطتين، وحصلت على بعض إرسالات جيدة في المجموعة الثالثة، لقد كانت معركة قوية وأنا سعيد لتجاوزها بسلام.

وأكد هاريس أنه بالرغم من المباريات القوية والمثيرة التي خاضها طوال الأسبوع في دبي منذ التصفيات التمهيدية إلا أنه لا يزال يأمل في أن يكون لديه المزيد ليقدمه في النهائي، وقال: سأقدم كل ما لديّ وآمل أن أتمكن من اللعب بشكل أفضل.

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