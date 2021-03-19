الأحبابي يحرز للإمارات ذهبية البندقية في كأس العالم للرماية

المصدر: وام

فاز البطل الإماراتي عبد الله الأحبابي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات مسابقة البندقية لمسافة 50 مترا سكتون / ناري / وضعية الراقد مختلط SH2 إعاقة جسدية تشمل إحدى اليدين محققا رقماً آسيوياً جديداً 248,8 نقطة، ضمن منافسات اليوم ببطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 التي تحتضنها مدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي و تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي نفس المسابقة جاء البطل الأوكراني فاسيل كوفالوشوك في المركز الثاني والميدالية الفضية محققا مجموع نقاط 248 نقطة، وحل البطل الإيطالي روبتو لازارو في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع نقاط 225,7 نقطة.

و أكدت جيسلين بريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولة العالم للرماية البارالمبية أن بطولة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مدينة العين أصبحت من أهم المنافسات التي يتطلع اليها الاتحاد الدولي في أجندته السنوية نظرا لتميزها في الاستضافة والتنظيم وفي جو مفعم بالحفاوة في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البطولة العام الحالي 2021 تختلف عن البطولات الأربع السابقة بسبب توقيت إقامتها في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، والتي تطلبت بذل مجهود إضافي من اللجنة المنظمة العليا للحافظ على صحة وسلامة جميع المشاركين بهذه البطولة.

وأشارت الى أن هذه البطولة المقامة في مجينة العين بإمارة أبوظبي تتميز بسبب كونها البطولة الأولى الرسمية تحت مظلة الاتحاد منذ العام المنصرم 2020 الذي لم تقام به أي منافسات دولية للرياضيين أصحاب الهمم نظرا للوضع الطارئ الذي تعيشه كل دول العالم.

وتوجهت بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على المساندة والدعم المتواصلين خلال البطولة الحالية وعلى مدى البطولات السابقة، ورحبت بالنيابة عن بطولة العالم للرماية البارالمبية بالجميع في كأس العالم - العين 2021.

من جانبه أعرب حماد عسكر العتيبي مشرف فريق المملكة العربية السعودية المشارك في منافسات البطولة عن شكره وتقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي واللجنة العليا المنظمة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على حسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بما تقدمه ابوظبي من تنظيم على اعلى مستوى وتطبيق إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة جميع الوفد المشاركة سواء في مقر إقامة المنافسات بنادي العين للفروسية والرماية والجولف او في مثقر إقامة الوفود في شاليهات مبزرة الخضراء وأضاف العتيبي أن الفريق السعودي للرماية البارالمبية حديث التكوين تم تشكيله من عام واحد فقط وهو يشارك للمرة الأولى في بطولة دولية، مشيراً إلى ان المشاركة تجري في مسابقات البندقة ضغط هواء لمسافة عشرة امتار.

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