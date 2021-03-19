3 مباريات على صدارة دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات كرة اليد اليوم 3 مباريات ساخنة في انطلاق الجولة السادسة (إياب) الدور الثاني والجولة السادسة عشرة ببطولة دوري رجال اليد، وتستهدف هذه الجولة بالدرجة الأولى أندية المقدمة لتحسين مواقع فرقها وخاصة المراكز الثلاثة الأولى والتي تطارد صدارة الشارقة 48 نقطة المغرد بعيداً عن بقية الفرق.

وستكون صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء مسرحاً لموقعة من العيار الثقيل حينما يستضيف فريق النصر الوصيف 37 نقطة، فريق شباب الأهلي الرابع 33 نقطة، بالتأكيد يطمح طرفاها في الفوز لكسب نقاط المباراة، ويخوضها الفريقان بأوراق مكشوفة ومتساوية لدرجة كبيرة عكستها نتيجة لقاء طرفيها في الدور الأول التي حسمها فرسان دبي 31 -27.

العين يلتقي بني ياس

ولم تختلف المباراة الثانية عن الأولى والتي يستهدف خلالها فريق العين الثالث حالياً 44 نقطة، التقدم للوصافة لمطاردة صدارة الشارقة، عندما يخوض مباراته اليوم بعقر داره أمام ضيفه بني ياس، والضيف السماوي يحتل المركز الأخير 15 نقطة، وتبدو بوصلة نتيجة المباراة تتجه نحو الزعيم ليؤكد فوزه في الدور الأول 24 -23.

ويستقبل فريق الشارقة اليوم فريق دبا الحصن الضيف الجديد على اللعبة والبطولة، ويتطلع فريق الشارقة للفوز للحفاظ على سجله نظيفاً وخالياً من الخسائر، والتي أكدتها مسيرته بالبطولة منحته الصدارة برصيد 42 نقطة مثلت العلامة الكاملة، ويتطلع الضيف الجديد للخروج من المباراة بنتيجة مرضية وخاصة أن الدور الأول انتهى شرقاوياً 31/16.

وتستكمل الجولة غداً بمباراتين يستضيف في الأولى الوصل السادس 29 نقطة نظيره الوحدة التاسع 20 نقطة، ويقابل مليحة الخامس 32 نقطة فريق الظفرة العاشر 18 نقطة.

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