سلة النصر والظفرة إلى ربع نهائي الكأس الغالية

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

تأهل فريقا النصر والظفرة للدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، بتخطيهما الدور التمهيدي، عقب فوز النصر على جاره الوصل «89-86»، والظفرة على الوحدة «81-78»، في مواجهتين، استضافتهما صالتا ناديي شباب الأهلي والجزيرة.

واحتاج النصر لضمان انتصاره الصعب بفارق ثلاث نقاط، إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث «24-21 و27-17»، فيما لم يتمكن الوصل من العودة بنتيجة المباراة رغم تفوقه في الربعين الثاني والرابع «24-15 و19-15»، ونجح الظفرة في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونيل الأفضلية بنتائج ربعيه الأول والثاني «26-14 و23-19»، التي كانت كفيلة لضمان الفوز، واكتفى الوحدة بنيل الأفضلية بالربع الثالث «28-15»، والتعادل في الربع الأخير «25-25».

وبهذه النتائج، ضرب الظفرة موعداً مع بني ياس السبت المقبل في الدور ربع النهائي، فيما حجز النصر مقعده في الدور ذاته للقاء العين، ويفتتح الدور ربع النهائي بلقاء الشارقة مع الجزيرة، شباب الأهلي مع البطائح.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن خوض فرق الظفرة والوحدة والنصر والوصل دوراً تمهيدياً، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المتأهلين إلى ربع النهائي، واللحاق بالفرق التي ابتسمت لها القرعة بالتأهل المباشر وهي الشارقة، شباب الأهلي، العين، بني ياس، الجزيرة والبطائح.

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