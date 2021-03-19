«أبو الأبيض» للمحامل الشراعية 60 قدماً في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم الجمعة، سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجولة الثالثة من سباقات هذه الفئة في الموسم الحالي.

وكان النادي قد حدد موعداً جديداً لإقامة السباق، وذلك بعدما تأجل لمدة أسبوع بسبب الأحوال الجوية.

ويبلغ إجمالي جوائز السباق 4 ملايين درهم، إضافة إلى 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وحددت اللجنة المنظمة خط الانطلاق من جزيرة أبو الأبيض وصولاً إلى كورنيش العاصمة، حيث مقر تتويج الفائزين، وتبلغ مسافة التسابق حوالي 22 ميلاً بحرياً.

وتقام المنافسات التي يشارك فيها 90 محملاً شراعياً وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات أهمها تسليم نتيجة فحص سلبية من الفيروس قبل انطلاقة السباق بـ 48 ساعة، فضلاً على مراعاة المسافات الآمنة خلال الحدث نفسه، بحيث لا تقل عن عشرين متراً بين كل محمل والآخر.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه الكريمة للسباق وكافة الفعاليات الكبرى التي تقام تحت مظلة النادي، مؤكداً أن رعاية سموه والدعم الكبير هما الرافدان الأساسيان لكافة النجاحات التي تحققها سباقات التراث البحري الشراعي على أرض الواقع.

وطالب الرميثي المشاركين في المنافسات بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا تهاون على الإطلاق في تطبيق هذه الإجراءات حفاظاً على صحة المشاركين وكذلك الصحة العامة للمجتمع.

وطالب من نواخذة المحامل التعاون في هذا الشأن، مشيراً إلى أن النادي حدد تلك الإجراءات وتوقيتات تسليم الفحوصات الطبية اللازمة من أجل المضي قدماً في طريق النجاح مثلما حدث في السباقات التي تم تنظيمها في الفترة الماضية.

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