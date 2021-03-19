حاكم الشارقة يأمر بتخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية

المصدر: (الشارقة - وام )

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمراً سامياً بتخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية الثقافي الرياضي في مكرمة جديدة للرياضة بالشارقة والاهتمام بالرياضة والرياضيين.

وتقدم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية الجديدة من خلال تخصيص مبنى للرياضات البحرية بنادي الحمرية الثقافي الرياضي ضمن مكارم سموه لأبنائه الرياضيين في منطقة الحمرية، والتي تسهم في إثراء الرياضات البحرية، وتعزيزاً لتميز الرياضة والمكانة العالية التي تحظى بها في الشارقة بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من سموه.

هدية غالية

وأضاف: هذه المكرمة هدية غالية من صاحب السمو حاكم الشارقة وفرحة كبيرة للرياضيين في المنطقة، ويعمل المجلس على جميع الترتيبات اللازمة، حيث تدفعنا هذه المكرمة لتقديم المزيد من الاهتمام والحرص على رفعة الرياضة في الشارقة بشكل عام وعلى مستوى الرياضات البحرية بشكل خاص.

مؤكداً أن مبنى الرياضات البحرية بالحمرية يعد إضافة جديدة للرياضات البحرية في الإمارة بعد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وهو ما يؤكد مدى أهمية الرياضة في الإمارة والمؤهلات المميزة لأنديتها في ظل توافر البنى التحتية والإمكانات من مختلف الجوانب، مما يدفع إلى مزيد من العمل لترجمة هذا الاهتمام إلى تقدم مستوى البطولات والإنجازات التي تعزز هذه الجهود المبذولة.

تخصيص

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لمبنى الرياضات البحرية ويجري العمل بين دائرة الأشغال العامة ونادي الحمرية ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بخصوص إنشاء المبنى، الذي سيسهم في الارتقاء بشكل أكبر بقطاع الرياضات البحرية في الإمارة، ويسهم في خلق فرص لاستضافة مختلف البطولات القارية والدولية على مستوى هذه الرياضات.

مما يعطي المجال لأن تكون منطقة الحمرية واجهة رياضية عالمية للرياضات المائية، وسيشكل ذلك دافعاً لمقابلة هذه الرعاية بمزيد من العمل والسعي إلى تحقيق الإنجازات باسم الإمارة والدولة، وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضات.

وأضاف: نجدد شكرنا وتقديرنا في مجلس الشارقة الرياضي لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكارمه السخية التي تشكل تشريفاً للرياضة في الشارقة والدولة، وتترك أثراً إيجابياً على الجميع يقود إلى تحقيق الأهداف المرجوة والطموحات التي تصبو لها الإمارة على جميع المستويات.

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