بطلة ويمبلدون تبحث الاستثمار في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام رجاء رابي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي والمناطق الشمالية، ونجمة التنس السابقة الفرنسية ماريون بارتولي بطلة ويمبلدون 2013 برفقة زوجها يحيى بومدين لاعب كرة القدم البلجيكي المحترف، وذلك في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار في دبي، حيث كشفت لاعبة التنس العالمية ماريون بارتولي التي تتخذ من إمارة دبي مقرًا لإقامتها مع عائلتها، عن خططها لافتتاح أكاديمية تنس في دبي بهدف اكتشاف المواهب الإماراتية وصناعة أبطال عالميين في رياضة التنس في المستقبل.

وقدم سعيد حارب شرحًا عن الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي دبي خاصة وجهود مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في قطاع الرياضة المزدهر في دبي.

وتوفير سبل النجاح للبطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة بما يدعم نشر ثقافة ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كافة فئات المجتمع سواء على مستوى الرياضة المجتمعية أو تطوير البراعم وصولًا إلى مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية.

كما اصطحب الوفد الزائر في جولة داخل مقر المجلس، وقدم ميدالية أبطال خط الدفاع الأول إلى الضيوف.

شكر

وتقدمت بارتولي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على حسن الاستقبال والضيافة كما عبرت عن سعادتها بإقامتها في دبي وقالت: «أحب دبي جدًا ولن أفكر أبدًا في العيش بأي مكان آخر في العالم، وأنصح الجميع بالقدوم إلى دبي واكتشاف جمال هذه المدينة الرائعة، فدبي تعد المدينة الأكثر أمانًا في العالم وتتمتع بطقس جميل طوال العام، أنا أحب دائمًا أن أجلس على شواطئها الساحرة التي تساعدني على التفكير جيدًا في خططي المستقبلية».

وأضافت ماريون: «يدور مشروعي الجديد حول افتتاح أكاديمية تنس في دبي للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسين لهذه اللعبة واكتشاف المواهب المحلية والمساعدة في صناعة أبطال إماراتيين قادرين على المنافسة في البطولات العالمية مثل بطولة ويمبلدون وغيرها».

وتقيم بارتولي مع أسرتها في دبي منذ نهاية عام 2013 وذلك بعد فترة قليلة من اعتزالها لعبة التنس التي عاشت فيها مسيرة حافلة حققت خلالها العديد من الألقاب كان آخرها لقب بطولة ويمبلدون التي فازت فيها بعد تغلبها على الألمانية سابين ليزيكي في النهائي بنتيجة 6 – 1 و 6 - 4.

كما فازت بثمانية ألقاب فردية في 14 موسمًا في جولة «اتحاد لاعبات التنس المحترفات»، وكانت قد وصلت إلى نهائيات بطولة ويمبلدون عام 2007 لكنها خسرت أمام فينوس ويليامز، كما وصلت إلى المركز السابع في التصنيف العالمي وفازت بأكثر من 11 مليون دولار من الجوائز العالمية.

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