«إقامة دبي» تكرّم أبطالها في «الرجل الحديدي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بأبطالها في بطولة الرجل الحديدي (آيرون مان) التي أقيمت نسختها السادسة نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 87 دولة من مختلف قارات العالم من بينهم 790 مشاركاً من خارج الدولة.

وأشرف اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على احتفالية تكريم الأبطال وفرق إقامة دبي المشاركة في البطولة بعد تحقيقهم المراكز الأولى وتقديمهم أداءً قوياً في منافسات الدراجات الهوائية والسباحة والجري.

وحضر احتفالية التكريم سعيد حارب - أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد الحاج نائب رئيس جمعية الإمارات للترايثلون.

وتم تكريم فريقي إقامة دبي الحاصلين على المراكز الأولى في البطولة على مستوى الفرق المشاركة من 87 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 80 فريقاً، في سباق السباحة لمسافة 1.9كيلومتر، وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً، وسباق الجري لمسافة 21.1 كيلومتراً، حيث حصل الفريق A على المركز الأول.

والذي ضم كلاً من السباح عامر البحري، والدراج الهوائي محمد المروي، وفي جري نصف ماراثون خليفة النعيمي، فيما حصل الفريقB على المركز الثالث كل من السباح مبارك البشر، والدراج الهوائي جاسم علي، وفي الجري نصف ماراثون عبيد النعيمي.

وتضمن الحفل عرض فيديو خاص عن مشاركة الإدارة في البطولة، توثق لحظات الفوز وسط أجواء حماسية رائعة.

وأكد اللواء محمد أحمد المري، أن تكريم اللاعبين يعكس اهتمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالجانب الرياضي، مشيراً إلى أن مشاركة فرق الإقامة في بطولة الرجل الحديدي لم تكن الأولى بل سبقتها عدة مشاركات في بطولات محلية مثل دورة ند الشبا وسباق السلم للدراجات الهوائية وخارجية في كازاخستان وغيرها، وقال:

تعكس مشاركتنا في بطولة الرجل الحديدي المستويات العالية التي يقدمها لاعبونا، خاصة أننا نملك جيلاً مميزاً من الأبطال في مختلف الرياضات مثل السباحة والدراجات الهوائية والجري.

وأضاف: نقوم بتجهيز أكثر من فريق للمشاركة في البطولات، لذلك كان الفريق الاحتياطي على أتم الاستعداد للظهور بأداء قوي بعدما تعرض عداء الفريق الأول خليفة النعيمي بطل المسافات الطويلة لإصابة خفيفة، ونجح زميله عبيد النعيمي من الفريق الثاني من التقدم، رغم أنه تأخّر في توقيته محققاً ساعة و6 دقائق.

وثمّن اللواء محمد أحمد المري جهود العناصر الشابة في الفريق الذين لعبوا بروح عالية وأثبتوا قدرتهم في خوض المنافسة بكل جدارة أمام فرق قوية وعالمية، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب والتمرين وتحقيق الإنجازات، مثمّناً أيضاً دور الفريق الرياضي في الإدارة لمشاركته في مثل هذه المسابقات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز أهمية الرياضة في مختلف الظروف والأحوال، ورفع مستوى اللياقة لدى الموظفين، وتحفيزهم وتشجيعهم.

من جهته أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن الجهات الحكومية باتت تهتم بالرياضة بشكل كبير، وتشارك في كل الأحداث الرياضية والمجتمعية، كما أنها تحوّلت من الممارسة إلى المنافسة وتحقيق النتائج والمنافسة على المراكز الأولى.

وهناك اهتمام بالرياضة في جميع الدوائر الحكومية والدليل أن فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي شارك في بطولات دولية وحقق نتائج جيدة، كما اعتادوا المشاركة في بطولة الألعاب الحكومية، وهو تأكيد على اهتمام إداراتهم بهم وسعيهم المستمر للتواجد على منصات التتويج، وهو ما يعزز دور المؤسسات الحكومية في الاهتمام بالرياضة والتي تسير في اتجاه أفضل من السابق.

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