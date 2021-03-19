برونزية لمنتخبنا في مونديال الرماية البارالمبية بالعين

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت، أمس، بميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف بمدينة العين منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية ، وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتستمر حتى 25 الجاري بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 24 دولة .

وفاز منتخبا الوطني المكون من عبد الله العرياني، وسيف النعيمي وعبيد الدهماني بالميدالية البرونزية للفرق في منافسات مسابقات البندقية ضغط هواء لمسافة 10 «متر» وضعية الراقد ،مختلط، محققاً مجموع نقاط 1874 نقطة، وجاء الفريق الأوكراني في المركز الأول محققاً 1888,9 نقطة، والفريق التركي في المركز الثاني محققاً مجموع نقاط 1876,1 نقطة.

وفي الفردي حل البطل الأوكراني يوري ستوييف بالمركز الأول محققاً الميدالية الذهبية بمجموع نقاط 252,3 نقطة، يليه الإيطالي ماسيمو كروسي ثم التايلاندي مالا شيابانديت.

وفي مسابقة المسدس ساكتون لمسافة 25 «متر» مختلط SH1، حل الأوكراني اولكسي دنياسكوك في المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع نقاط 30 نقطة، يليه التركي محرم ياماك ثم الهندي جكار راحول

الاجتماع الفني

من ناحية أخرى عقد، أول من أمس، الاجتماع الفني للفرق واللاعبين، بحضور عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة المنظمة العليا، وتم شرح التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالمسابقات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتقوم اللجنة المنظمة العليا للبطولة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

كما يجري بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية تخصيص موقع داخل خيمة خارج مقر البطولة بعيداً عن منطقة المنافسات لإجراء فحص pcr مجاناً للجميع من وفود وعاملين متطوعين.

ورحب عبد الله الكمالي بجميع الوفود على أرض الإمارات، وقال: اللجنة المنظمة العليا وفرق العمل تسعى لتقديم بطولة نموذجية مع الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ،وبطولات ما قبل «كورونا» ليست كما بعدها، والبطاقة التعريفية لكل فرد تعد جواز مرور ويتم إجراء فحص pcr للجميع كل ثلاثة أيام.

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